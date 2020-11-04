Водитель с эпилепсией протаранил четыре припаркованных у магазина автомобиля (ФОТО)

Четыре автомобиля собрал вчера вечером водитель «Фольксваген Поло», ехавший по улице Ангарской в Екатеринбурге. В результате пострадали три человека, в том числе 6-летняя девочка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга, массовое ДТП случилось во вторник, 3 ноября, около 18:00 напротив дома № 66 по улице Ангарская. Водитель «Фольксвагена» врезался в четыре припаркованных у магазина автомобиля – марок «Лада Веста», «Хонда Цивик», «Форд Фиеста» и «Киа Рио».

Водитель «Фольксвагена Поло», 33-летний мужчина, госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой головы. По предварительным данным, в момент аварии у него случился эпилептический приступ.

Кроме того, в припаркованном «Форде Фиеста» пострадали два пассажира – 35-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. Обе получили травмы головы, доставлены в больницы. Медики обследовали пострадавших и сочли возможным отпустить их домой. Добавим, что девочка находилась на заднем пассажирском сидении в детском кресле, ее мать – на переднем пассажирском сидении.

Все машины серьезно повреждены. На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. По окончании разбирательства будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.11.20

Заболел депутат-фармацевт: «Как я не долбил вирус профилактически, он интенсивно жевал лейкоциты». / Тагильчанка с ковидом умерла меньше, чем через сутки после выписки из больницы. / «Чему я научу детей?»: дистант в школах и колледжах вызвал новую бурю возмущения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»