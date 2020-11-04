В Екатеринбурге автобус протащил по асфальту женщину с трехлетним ребенком

В Екатеринбурге из-за невнимательности водителя автобуса пострадали пассажирка и ее трехлетняя дочь. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, накануне вечером семья выходила из автобуса маршрута № 38, водитель поторопился, не убедился, что пассажиры уже вышли, закрыл двери и поехал. 33-летней женщине зажало дверями ногу, какое-то время автобус протащил ее по асфальту. А так как на руках у нее была дочь, то и девочка тоже упала, ударившись лицом.

По предварительной информации, маршрут обслуживает транспортная компания ООО «Пегас». По данным СМИ, у пострадавшей сломана нога, травмы ребенка не уточняются. Прокуратура проверяет правила перевозки людей «Пегасом», запрашиваются документы о травмах.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 04.11.20

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