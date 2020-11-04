В Екатеринбурге назвали лучшие рестораны города

В Екатеринбурге прошла церемония вручения премии Where to Eat («Где поесть»), в рамках которой эксперты общепита – рестораторы, критики, повара, сомелье – выбирают лучших.

В номинации «Бар года» победил Double Grill & Bar, самым инновационным проектом стал ресторан МОМО, он же взял номинацию «Выбор СМИ». Лучшим сомелье 2020-го, как и в прошлом году, стал представитель винного бара Sekta Сергей Черепанов, а шеф-поваром – Эдуард Архипов из «Сойки» и «Гастролей».

Последний, кстати, был назван лучшим рестораном Екатеринбурга в 2020 году. В топ-10 заведений города также вошли (с 2-го по 10-е места) – MOMO, «Сойка», Cibo, «Горожане», Metis, Kitchen, «Барборис», «Агонь BBQ Ratskeller», «Гады, крабы и вино».

Екатеринбург, Елена Сычева

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