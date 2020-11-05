Умер известный екатеринбургский режиссер Илья Ротенберг

Известный театральный режиссер Илья Ротенберг скончался в реанимации. В последние несколько лет Илья боролся с болезнью печени.

«Сегодня в 5.30 утра в больнице умер Илья Ротенберг. Деньги на похороны можно перевести его маме. Илюха был светлым, добрым и талантливым человеком. Упокой его душу, Господи!» – написала накануне в своем фейсбуке драматург Ярослава Пулинович, которая дружила и сотрудничала с Ильей.

Как рассказали «Новому Дню» друзья Ильи Ротенберга, в результате лечения одной из тяжелых болезней у режиссера была поражена печень. В последние месяцы казалось, что Илья пошел на поправку: он активно ставил новые спектакли в разных театрах. Но болезнь взяла свое. Найти донора для пересадки органа не удалось.

Илья Ротенберг родился в Екатеринбурге в 1980 году. В разные годы он был главным режиссером множества театров: Лысьвенского театра драмы им. Савина, Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина, томского Театра юного зрителя. С 2015 по 2017 год Ротенберг был главным режиссером ТЮЗа в Екатеринбурге, зрителям знакомы его спектакли «Класс Бенто Бончева», «Маленькая принцесса», «Земля Эльзы», «Кентервильское привидение». Один из последних своих спектаклей Ротенберг тоже поставил на родине: В Центре современной драматургии идет спектакль «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова.

Друзья просят помочь маме Ильи Ротенберга. Реквизиты для помощи: Сбербанк 2202 2003 8096 5325 Лидия Юрьевна Б. О месте и времени похорон станет известно позднее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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