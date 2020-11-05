На Серовском тракте опрокинулась машина. Погибла женщина-пассажир (ФОТО)

На 59-м км Серовского тракта перевернулся автомобиль «Хендэ Крета» с водителем и двумя пассажирками – женщиной средних лет и пенсионеркой. Пенсионерка погибла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, авария случилась вчера около 19 часов в Невьянском округе. Предварительно установлено, что водитель 1970 г.р. отвлекся на сотовый телефон, съехал с дороги, наехал на камень и опрокинулся. Пожилая пассажирка 1942 г.р. погибла на месте до приезда скорой помощи. У водителя и второй пассажирки, 1973 г., сотрясение головного мозга и ушибы, от госпитализации они отказались.

50-летний водитель живет в Екатеринбурге, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался. В тот день он с пассажирами ехал в Красноуральск. На месте происшествия гаашники проверили водителя – он был трезв.

Невьянск, Евгения Вирачева

Невьянск. Другие новости 05.11.20

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