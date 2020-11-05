На Бисертском пруду подросток провалился под лед (ФОТО)

На Бисертском пруду 13-летний подросток провалился под лед и не смог выбраться. Мальчика пыталась спасти находившаяся рядом женщина, но в итоге выбраться ему помогли профессиональные спасатели. Ребенок госпитализирован.

Происшествие случилось накануне вечером в поселке Бисерть. Очевидцы сообщили в пожарно-спасательную часть, что на расстоянии около 50 метров от берега под лед провалился 13-летний мальчик. Приехав на место, спасатели обнаружили, что рядом с подростком на льду находится 21-летняя девушка, которая безуспешно пыталась помочь. В итоге спасать пришлось обоих.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, командир отделения местной части Николай Зорин, застраховав себя спасательной веревкой, стал ползком пробираться по тонкому льду, толщина которого не более 4 см. Добравшись до девушки, пожарный обвязал ее спасательной веревкой, с помощью которой другие пожарные вытянули ее на берег.

«После этого Зорин ползком по хрупкому льду пытался добраться до мальчика, но сам провалился в воду. Добравшись до ребенка, мужчина подхватил его, и уже они вместе в ледяной воде стали возвращаться к берегу, разламывая хрупкий лед. Дойдя до участка льда, способного выдержать ребенка, спасатель Николай закинул на мальчика петлю спасательной веревки и помог ему выбраться на лед. А огнеборцы с берега с помощью веревки вытянули ребенка со льда. Николай, передвигаясь по-пластунски по тонкому льду, тоже выбрался на берег», – рассказали в МЧС.

Подростка госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а девушку отпустили домой.

«Свердловские спасатели просят граждан не рисковать своей жизнью и не выходить на первый хрупкий лед, толщина которого не превышает 5 сантиметров. Взрослым необходимо следить за детьми и оградить их от шалостей на берегу водоемов. Любителям подледного лова необходимо подождать установления безопасного ледового покрова, а тех, кто пренебрегает аншлагами «Выход на лед запрещен», ждет штраф до 5 тысяч рублей», – добавили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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