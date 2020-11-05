«Екатеринбурггаз» закупает автомобиль бизнес-класса за 6 миллионов

АО «Екатеринбурггаз» закупает автомобиль Volkswagen Multivan 6.1 Comfortline Long, за него компания готова заплатить 6 млн 125 тысяч рублей. Официальный дилер предлагает этот минивэн в комплектации Comfortline long от 4,5 млн рублей, но ценник растет в зависимости от дополнительных опций.

Согласно техзаданию, автомобиль для газовиков должен быть дизельный, с турбонаддувом, мощностью не менее 150 л.с, с автоматической КПП. Автомобиль заказывают цвета черный перламутр, со спортивным передним бампером, восьмиместный, причем первые два места должны быть повышенной комфортности, а сидения в салоне – с регулирующейся спинкой, поворотные, с продольным перемещением по направляющим, обивка сидений премиальная, из кожи и искусственной замши. Закупка проходит в форме запроса предложений, заявки принимаются до 17 ноября.

Екатеринбурггаз ранее был муниципальной компанией, теперь, согласно данным «Контур-Фокуса», ДУМИ принадлежит 25 %, в числе других крупных акционеров – «Газэкс-менеджмент» и ЗАО «Вендор».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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