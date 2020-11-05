Сводка по коронавирусу: восемь смертей, 287 заболевших

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился у 287 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на девятой строчке по числу выявленных за день случаев. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 37 613 человек.

За сутки в Свердловской области умерли от коронавируса восемь человек. Общее число жертв Covid-19 в регионе за весь период, таким образом, 807 человек. Выписаны из больниц за последние сутки 283 пациента.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

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