«Люди за полчаса уходили в субкому», – ординаторы медуниверситета рассказали о работе в «красной зоне»

В Свердловской области все больше ординаторов и студентов привлекают к работе в больницах, в том числе в ковидных госпиталях – за последние два дня их число увеличилось почти на 300 человек. Молодые врачи рассказали, что многим на время пришлось забыть о своей специализации – с больными Covid-19 работают и гинекологи, и дерматологи. «В нашем госпитале не было реанимации, поэтому необходимо было удержать пациента до приезда неотложки», – говорят ординаторы.

«По данным на 1 ноября было привлечено более 800 студентов, 295 ординаторов, по данным на 2 ноября – уже 428 ординаторов и 902 студента. Также в медучреждениях работают 177 научно-педагогических работников УГМУ», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе медицинского университета.

Некоторые истории о работе ординаторов в «красной зоне» медуниверситет публикует на своих страницах в соцсетях. Кто-то из врачей имеет опыт взаимодействия с ковид-пациентами еще с весны, кто-то пришел во «вторую волну» впервые. Например, ординатор Валерия Михайлова работает терапевтом в ГКБ № 14, где с конца мая был открыт амбулаторный центр компьютерной томографии. В июле девушка сама переболела коронавирусом, но потом продолжила работу.

«Сначала было тяжело привыкнуть к мысли, что сейчас ты не врач-ординатор по хирургии, а терапевт, который как и все борется с Coovid-19. Нас здесь много из разных специальностей – например, есть гинеколог, дерматовенеролог, онколог. Помогает в работе вера в то, что не зря работаешь на износ. Не зря близких не видела очень и очень давно. Вера в то, что когда-нибудь это закончится», – рассказывает Валерия Михайлова.

А ординатор психиатрии Евгения Моричева работает в «Сосновом бору» – филиале Свердловской областной психиатрической больницы, на базе которого развернули ковидный госпиталь. Врач тоже говорит о том, что, к сожалению, иногда приходится побыть реаниматологом.

«Жутко было столкнуться с цитокиновым штормом – люди за полчаса уходили в сопорозное состояние (субкома, глубокое угнетение сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности, – прим. ред.). Получается, в этом случае мы не только терапевты, но и реаниматологи, а в нашем госпитале не было реанимации, поэтому необходимо было удержать пациента до приезда неотложки», – говорит Евгения Моричева.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

В ГИБДД заявили о необходимости регистрировать установку антиковидных экранов в такси. / Облсуд отменил штраф сборщику подписей под законопроектом о прямых выборах. / Специалисты заявили об отклонениях от проекта в Зеленой Роще (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»