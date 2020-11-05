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Четверг, 5 ноября 2020, 13:50 мск

Новости Екатеринбург

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В Академическом полыхает строящаяся школа

Фото из архива

Сегодня в Академическом районе на проспекте Сахарова загорелось строящееся здание новой школы.

В пресс-службе ГУ МЧС «Новому Дню» сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 14:16. Горит кровля. Пострадавших нет. На месте работают три единицы спецтехники и 11 пожарных.

Горит школа

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

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