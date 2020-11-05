Для прокладки связи ученые исследовали дно самых северных морей

«Мегафон» и Росгеология завершили первый этап морских исследований для прокладки подводной линии связи из Европы в Азию. За 105 дней экспедиции судно «Профессор Логачев» преодолел около 16 000 км, изучил дно в акватории шести морей – Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Мегафона», эксперты исследовали самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью 6500 км. Комплекс исследований включал в себя промер глубин воды многолучевым эхолотом, гидролокационную съемку дна и изучение строения верхней толщи донных осадков акустическим профилографом. Работы проводились на участках глубиной от 30 до 613 метров.

Благоприятная ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане позволила судну проводить исследования в высоких широтах без ледокольной поддержки.

«Собранные в ходе экспедиции данные будут обработаны специалистами Росгеологии в течение зимы-весны 2020-2021 годов. В следующем году мы проведем второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте. Полученные результаты позволят нам выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России, а также определить места строительства отводов на берег», – отметил генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

В июне «Мегафон» и Росгеология заключили трехлетний меморандум о сотрудничестве: Росгеология стала ключевым партнером для проведения морских инженерных изысканий при реализации проекта Arctic Сonnect.

Arctic Connect свяжет волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

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