С 9 ноября выход из метро через ТРЦ «Гринвич» будет открыт с 7:30 утра

С ближайшего понедельника, 9 ноября, жители Екатеринбурга смогут выходить из метро на станции «Геологической» через ТЦ «Гринвич» уже с 7:30 утра.

Как сообщили «Новому Дню» в ООО «Малышева 73», ранее выход в город через ТРЦ начинал работать в 10-00, с открытием торгового центра. Но, проанализировав утренний траффик, руководство ТЦ пришло к выводу, что многие пассажиры метро в утренние часы едут на работу и вынуждены добираться до офисов на улицах Вайнера и Радищева, обходя «Гринвич» по тротуарам, перекресткам и подземным переходам, что неудобно, особенно зимой. Через «Гринвич» можно выйти в город на нужные улицы гораздо быстрее и комфортнее.

Администрация ТЦ обратилась с соответствующей просьбой к директору Екатеринбургского метрополитена Андрею Панаиотиди, и он поддержал эту идею. Переговоры шли меньше недели и уже с понедельника, 9 ноября горожане могут опробовать новый маршрут дороги на работу в центр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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