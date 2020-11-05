Депутат вручит новогодние подарки многодетным и малоимущим семьям – идет сбор заявок

Депутат екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев объявил сбор заявок на новогодние подарки для многодетных и малоимущих семей, где есть дети от 4 до 14 лет. «2020 год был тяжелым: пандемия, дистант, кто-то вообще остался без работы. Поэтому решил, как могу поддержать многодетные и малоимущие семьи с детьми от 4 до 14 лет. Заявку на подарки вы можете передать в общественную приемную или отправить на электронную почту: a.vikharev15@gmail.com. Пусть праздник придет к каждому ребенку», – сообщил Алексей Вихарев.

В заявлении необходимо приложить копию документов, подтверждающих статус многодетной или малоимущей семьи. Сбор заявок продлится до 1 декабря 2020 года, а на дополнительные вопросы ответят специалисты общественной приемной Алексея Вихарева по телефону +7 912 207-19-54.

Екатеринбург, Степан Светлов

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