ЕВРАЗ потратил на войну с ковидом в Нижнем Тагиле 70 млн рублей

ЕВРАЗ передал в медицинские и социальные учреждения Нижнего Тагила защитные костюмы, дезинфицирующие и антисептические средства на сумму 8,2 млн рублей. Всего с апреля по октябрь компания направила уральским городам более 70 млн рублей на помощь в борьбе с COVID-19.

Компания отгрузила около 700 тысяч одноразовых масок, 223,5 тысячи пар перчаток, 3,5 тысячи штук защитных комбинезонов, 62 тысячи бахил, 105 пятилитровых канистр с антисептиком для рук, 5000 литров дезинфицирующего средства для поверхностей.

«Сегодня медицинские работники находятся на передовой в борьбе с коронавирусом и спасают жизни тагильчан и качканарцев. Нам важно, чтобы и медики, и сотрудники социальных учреждений городов были защищены от заражения, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Мы также продолжаем заботиться о наших сотрудниках и реализуем все возможные меры по снижению рисков заражения на работе. Я еще раз призываю всех заботиться о себе и близких – носить маски и перчатки в общественных местах, дезинфицировать и чаще мыть руки».

Нижний Тагил, Елена Васильева

Нижний Тагил. Другие новости 05.11.20

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