В роддоме Верхней Пышмы появился на свет первый ребенок

В роддоме Верхней Пышмы появился на свет первый ребенок. Это мальчик, родители назвали его Ильей. Все случилось сегодня, чуть больше часа назад.

Напомним, перинатальный центр в Верхней Пышме был построен еще в 2019 году, но заработал лишь на этой неделе. До этого беременных пациенток из двух городов – Верхней Пышмы и Среднеуральска – принимали в медучреждении последнего. Из-за ситуации с коронавирусом среднеуральский роддом отдали под лечение пациентов с Covid-19.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

Слух дня: после нового года Екатеринбург увидит нового мэра. / Министр спорта рассказал, что ест на завтрак. / 6 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»