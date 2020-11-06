В Екатеринбурге появились четыре новые улицы

В Екатеринбурге появились улицы Брусянская, Рефтинская, Дальнереченская и Бухарская. Все они расположены в Октябрьском районе, недалеко от улиц Латвийской и Объездной.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, документ подписал глава города Александр Высокинский.

Информация о новых улицах направлена в государственный адресный реестр, в управление МВД РФ по Екатеринбургу, ЕМУП «Бюро технической инвентаризации», МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса», ГУ МЧС России по Свердловской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области и администрацию Октябрьского района города Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

В роддоме Верхней Пышмы появился на свет первый ребенок. / Слух дня: после нового года Екатеринбург увидит нового мэра. / Министр спорта рассказал, что ест на завтрак. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»