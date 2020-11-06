Сводка по коронавирусу: восемь смертей и 282 заболевших

В Свердловской области за последние сутки подтвержден коронавирус у еще 282 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. По суточному приросту регион на девятом месте в стране. Всего с момента начала распространения инфекции заразились 37 895 человек на Среднем Урале.

За последние сутки от коронавируса умерли еще восемь жителей Свердловской области. Всего же вирус унес жизни 815 человек. Выздоровели за последний день 287 пациентов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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