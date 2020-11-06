На Среднем Урале гаишники за четыре дня поймали около 500 нарушителей ПДД

В Свердловской области завершился второй этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проходило в первых числах ноября.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, по итогам четырех дней было выявлено около 500 нарушений ПДД: «Из них свыше 200 фактов – управление автомобилем в нетрезвом состоянии, еще около 300 – вождение без прав. Отказались от прохождения освидетельствования 39 водителей, еще 30 ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение, и теперь в отношении них составлены материалы для привлечения к уголовной ответственности».

Так, например, в Дегтярске сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2121, в котором находилась компания нетрезвых молодых людей. «По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения – 1,606 мл/л в выдыхаемом воздухе. Он привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. После рассмотрения материала в суде гражданину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции также отметили, что за 10 месяцев в Свердловской области зарегистрировано 249 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В авариях погиб 71 человек и еще 352 получили травмы различной степени тяжести.

УГИБДД по Свердловской области напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым нарушением правил дорожного движения: «За управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. За вождение без прав предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а за управление транспортным средством водителем, лишенным прав – административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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