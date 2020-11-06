Уголовное дело о мошенничестве бывшего руководства нижнетагильской ИК ушло в суд

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит уголовное дело бывшего замначальника ИК № 12, участвовавшего в махинациях на закупках учреждения. По версии следствия, обвиняемый находился в сговоре со своим руководителем, вместе они украли свыше 2,4 миллиона рублей. Мужчине вменяется преступление по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

По информации прокуратуры Свердловской области, преступная схема выглядела следующим образом. Начальник колонии дал указания подчиненным сотрудникам подготовить документы для закупки плат управления для сварочных полуавтоматов – под производственные нужды колонии. В то же время его заместитель договорился со знакомым предпринимателем, что с ним заключат фиктивные контракты, а на самом деле поставок в ИК не будут. С сентября 2017 года по март 2019 года сообщники под предлогом закупки плат похитили свыше 889 тысяч рублей. Впоследствии обвиняемый оформлял документы по списанию несуществующих плат с баланса учреждения.

Еще 1,6 миллионов рублей обвиняемые похитили на сдаче металлолома. По указанию шефа обвиняемый нашел компанию и договорился с ней, что в документах будет указан меньший объем, чем фактическое поступление металлолома. Деньги за «официальную» часть металлолома переводились на лицевой счет исправительной колонии, а остальные – на банковскую карту замначальника колонии.

«Обвиняемый и предприниматель заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы в отношении них были выделены в отдельные производства. Уголовное дело в отношении бывшего начальника колонии расследуется», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Нижний Тагил. Другие новости 06.11.20

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