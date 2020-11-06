В Кремле отказались комментировать слухи о смене полпреда на Урале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной ротации в полпредстве на Урале. «Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые вопросы и не делаем это и сейчас тоже», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация об отставке полпреда Николая Цуканова и назначении на эту должность министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева. За день никаких официальных подтверждений, равно как и опровержений этой информации не появилось. При этом слухи о смене полпреда курсируют в соцсетях уже несколько недель, наряду с неподтвержденными данными об отставке губернатора Евгения Куйвашева.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

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