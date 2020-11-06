Голосовать за проекты благоустройства теперь можно будет в «Одноклассниках» и Telegram

В Свердловской области меняется принцип голосования за проекты благоустройства, которые финансируются за счет федеральной казны по нацпроекту «Жилье и городская среда». К примеру, в Екатеринбурге это реконструкция Зеленой Рощи, сквера за оперным театром, набережной Исети от Малышева до Куйбышева и так далее. Выбирают территории, которые надо благоустроить, сами жители. Но если раньше голосование проходило после общественных обсуждений, в том числе в очном формате, то теперь правительство области перевело все в интернет. «С ноября 2020 года общественное обсуждение всех выносимых на рейтинговое голосование для последующего включения в нацпроект «Жилье и городская среда» проектов благоустройства на Среднем Урале переходит в заочный формат и будет проводиться на всех доступных для этого площадках в интернете», – сообщили сегодня в департаменте информполитики региона.

Глава минЖКХ региона Николай Смирнов уточнил, что выбирать территории для благоустройства уральцы будут до 15 декабря – так власти сформируют лонг-лист, а затем до 1 февраля будет проведено рейтинговое голосование, которое и решит, какие проекты получат федеральные деньги. «Переход на такую модель позволит привлечь к вопросам формирования комфортной городской среды максимальное число людей, более детально изучить их запросы на те или иные объекты благоустройства и уже затем, на основании поступивших предложений, дорабатывать проекты таким образом, чтобы они сочетали в себе лучшие практики, способствовали развитию городской среды и удовлетворяли потребностям горожан разных возрастов», – рассказал министр.

При этом в министерстве «Новому Дню» пояснили, что проводить голосование будут муниципалитеты. Они же будут выбирать площадки, где люди смогут высказаться, – это могут быть любые группы в соцсетях. Правда, как органы местного самоуправления будут верифицировать голоса в пабликах, пока неясно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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