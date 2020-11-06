В Екатеринбурге разрешат таксовать на каршеринговых машинах

Каршеринговый сервис «Делимобиль» в тестовом режиме запустил часовые тарифы в Екатеринбурге. Теперь автомобили можно использовать в коммерческих целях. Вероятно, каршеринговыми машинами будут пользоваться и таксисты. Однако как будет налажен механизм взаимодействия между желающими заработать и арендодателями, пока неизвестно.

Как «Новому Дню» пояснили в компании, там предполагают, что пользоваться сервисом будут не водители такси, а курьеры, мерчендайзеры и другие люди, чья работа связана с разъездами.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

В Свердловской области закрыли 17 детсадов: пять из-за коронавируса. / Голосовать за проекты благоустройства теперь можно будет в «Одноклассниках» и Telegram. / Вслед за женским монастырем на Урале начали делить церковь на кладбище. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»