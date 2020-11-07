На Среднем Урале почти 300 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки подтвердили 293 случая заболевания коронавирусом. Регион по этому показателю продолжает оставаться на 9-м месте среди всех субъектов страны. По данным информационного центра по мониторингу ситуации, в области за сутки скончались 8 человек, всего жертвами вируса по официальной статистике стали 823 человека.

«Состояние 346 госпитализированных оценивается как тяжелое, 280 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 185 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 1608. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 300 человек», – добавили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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