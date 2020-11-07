В Екатеринбурге после домашней вечеринки нашли четыре трупа: убийца расстрелял гостей и умер сам (ФОТО)

В Екатеринбурге в квартире на Уралмаше обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, погибли трое мужчин и женщина. Еще одна жертва стрельбы, 17-летняя девушка, находится в больнице, врачи пытаются ее спасти. В квартире находилась еще одна девушка, но она не пострадала.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, ЧП случилось в квартире на 5-м этаже дома на улице Социалистической. По предварительной версии, хозяин квартиры после застолья схватился за ружье «Сайга» и начал стрелять по гостям. Он тоже умер от выстрела из «Сайги» и, по версии следствия, это было не убийство. О случившемся в полицию сообщили в 02:34, полицейские на месте вскрыли дверь.

«Личности погибших людей сотрудники ОВД установили оперативно. Это девушка по имени Полина 2002 г.р., молодые люди: Антон 1988 г.р., Олег 1984 г.р. и Дмитрий 1986 г.р. В одну из больниц областного центра из эпицентра событий госпитализирована несовершеннолетняя по имени Виктория 2003 г.р. Она уже прооперирована, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна девушка по имени Мария 2004 г.р., учащаяся одной из школ Екатеринбурга, которая воспитывается в неполной семье – матерью, с апреля текущего года состоит на учете в ПДН за употребления спиртных напитков и самовольные уходы, была обнаружена сыщиками в жилище. Никаких травм и ранений на ее теле не найдено», – прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Предполагаемого убийцу звали Дмитрий, он условно судим по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Работал охранником. На него были зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье «Сайга-20К».

Несовершеннолетние девушки познакомились с мужчинами в интернете, накануне гуляли около ТРЦ «Радуга-парк», где к ним подъехали на машине интернет-кавалеры. После компания отправилась к Дмитрию. Почему он решил всех перестрелять, выясняется.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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