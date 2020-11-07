В Нижнем Тагиле пьяный подросток на машине насмерть сбил пешехода

В Нижнем Тагиле 17-летний парень за рулем автомобиля «Шкода-Рапид» насмерть сбил мужчину. ДТП случилось 7 ноября около 5 часов утра у дома № 60 по ул. Вогульской. В момент аварии пешеход шел по нерегулируемому переходу.

«Несовершеннолетний водитель​ в состоянии опьянения допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб», – сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Мужчина скончался еще до приезда скорой. Подростка освидетельствовали, ​ опьянение установлено – 0,197 мг/л в выдыхаемом воздухе. Известно, что он учился в автошколе, но права еще не получал. Автомобиль зарегистрирован на его отца, но водит машину мать, ключи подросток взял без спроса, чтобы съездить за шаурмой. Мать подростка привлечена к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

Нижний Тагил. Другие новости 07.11.20

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