В Свердловской области 291 новый случай коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали еще 291 случай заражения коронавирусом. Регион продолжает оставаться по ежедневному приросту на 9-м месте среди субъектов страны. Всего с начала пандемии диагностировали 38 479 случаев. Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, за сутки скончались от заболевания восемь человек, по официальной статистике, от этого заболевания умер 831 человек.

О пациентах с коронавирусом рассказали в региональном оперштабе: «Состояние 349 госпитализированных оценивается как тяжелое, 280 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 186 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 1687. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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