Опасность на дорогах: водителей ждут сильный ветер и гололедица

Сегодня, 9 ноября, в Свердловской области ожидается снегопад, понижение температуры воздуха, ветер до 19 м/с и гололедица.

В областном УГИБДД просят водителей не ездить на большой скорости, избегать резких манёвров – торможений и перестроений, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, исключить обгоны на трассах. Недопустимы поездки на летней резине. Неопытным водителям гаишники вообще советуют отказаться от личного транспорта.

Об осторожности предупреждают и в ГУ МЧС по Свердловской области. Например, пешеходам советуют носить малоскользящую обувь. О ЧП можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.11.20

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