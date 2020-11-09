В Екатеринбурге монтируют часы обратного отсчета до Универсиады (ФОТО)

В Екатеринбурге на Плотинке начался монтаж часов обратного отсчета до Универсиады-2023. Работы начались с ночи и продолжаются в эти минуты.

Как передает корреспондент «Нового Дня», работают шесть-семь человек, а рядом, на пешеходной зоне, стоят шесть автомобилей и «газель», возможно, те, кто собирает конструкцию, не могли дойти от ближайшей парковки.

Часы обратного отсчета запустят 11 ноября, за 1000 часов до Универсиады. Ранее сообщалось, что внешний вид хронометра будет до последнего держаться в секрете.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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