В Екатеринбурге похолодает с середины недели

В Екатеринбурге с середины недели начнется похолодание, сообщили в Гидрометцентре России. В понедельник днем ожидается до +2 градусов и мокрый снег с дождем. Во вторник столбики термометров не поднимутся выше ноля, также возможны осадки.

Со среды же синоптики прогнозируют устойчивые минусовые температуры даже в дневные часы, 11 ноября будет -3 градуса. В четверг, 12 ноября, столбики термометров опустятся до -4. В пятницу ожидается -5, а в субботу и воскресенье подморозит до -8 ºС, причем ночью в выходные синоптики обещают похолодание до -10…-12 градусов. Всю неделю будет снежно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.20

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