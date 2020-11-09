В этом году взрослые болеют ОРВИ в три раза чаще, у некоторых выявляют коронавирус

Врачи в этом году зафиксировали трехкратный рост заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения – в общей структуре таких больных 63,4%. Исследования выявляют у некоторых коронавирус, но, по мнению врачей, это не массовое явление.

«За последнюю неделю выявлено 33 689 случаев ОРВИ в Свердловской области. Эпидпорог превышен только среди возрастной категории старшего возраста – от 15 лет. Обычно в структуре заболеваемости взрослые составляют более 20%, а в этом году особенность подъема ОРВИ в том, что взрослые составляют в структуре 63,4% – в три раза больше, чем в прошлые годы в тот же период», – рассказал на пресс-конференции главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

«Новый День» поинтересовался, может ли этот рост быть связан с коронавирусом? Сегодня далеко не все люди с симптомами ОРВИ сдают тесты. Но врачи считают, что это не связанные между собой явления. Еженедельный мониторинг, в рамках которого больных ОРВИ проверяют на разные вирусы (в том числе на грипп и коронавирус) показывает, что доля больных коронавирусом среди пациентов с ОВРИ небольшая.

«Среди случайной выборки больных ОРВИ небольшой процент тех, у кого подтверждается коронавирус. Их доля растет, но все равно это незначительное количество, – отметил Дмитрий Козловских. – Кроме того, по санитарным правилам, у нас есть три группы приоритетности, в которых исследованиям подлежат 100% случаев ОРВИ. Те категории, которые могут дать наиболее негативный эффект, они у нас отслеживаются».

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, на прошлой неделе из 33 689 пациентов, заболевших ОРВИ, в рамках лабораторного мониторинга обследовали 38 человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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