На пожаре в уральском городе сгорели 3 коровы, 11 свиней и 80 куриц

В Свердловской области в городе Тавде произошел крупный пожар в частном доме. На площади почти 600 квадратных метров горел скотный двор.
Сообщение поступило в 03:32, в 04:06 огонь был локализован, а к 06:06 открытое горение ликвидировано, но из-за сильного ветра с порывами огонь быстро распространялся. На пожаре погибли, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, «3 головы крупного рогатого скота, 11 свиней, 30 кур и 50 цыплят».
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 09.11.20
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