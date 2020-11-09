Дмитрий Козловских рассказал, почему предписания о самоизоляции выдают вылечившимся от Covid-19

Жителям Екатеринбурга, которые уже переболели коронавирусом и получили два отрицательных теста, приходят предписания Роспотребнадзора о самоизоляции. Горожане рассказывают, что им велят сидеть дома даже после выздоровления. Главный санитарный врач объяснил это сбоями в системе. «Случаи не массовые, и с каждым мы разбираемся индивидуально», – отметил Дмитрий Козловских.

Предписания Роспотребнадзора о самоизоляции в связи с коронавирусом жители Екатеринбурга чаще всего получают через мессенджеры. В документе говорится, что человек и члены семьи не должны покидать место проживания до получения отрицательных тестов на Covid-19. За нарушение предусмотрены крупные штрафы. Казус в том, что некоторые заболевшие получают такие уведомления уже после полного выздоровления. Таким образом вынужденный карантин продолжается больше месяца.

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подтвердил, что такие ситуации бывают.

«Мы стараемся разбирать каждый такой случай. Основная причина – позднее выполнение тестов, особенно когда они делаются в коммерческих организациях. Тогда человек позже получает первично положительный тест, и весь процесс сдвигается, могут быть такие коллизии. Но это не массовые случаи, – рассказал Дмитрий Козловских, отвечая на вопрос «Нового Дня» сегодня на пресс-конференции в ТАСС. – И мы уже конкретно смотрим: там или вина конкретной лаборатории, где проводили тесты, или несвоевременно отработало какое-либо медицинское учреждение».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.11.20

На пожаре в уральском городе сгорели 3 коровы, 11 свиней и 80 куриц. / В этом году взрослые болеют ОРВИ в три раза чаще, у некоторых выявляют коронавирус. / В Екатеринбурге похолодает с середины недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»