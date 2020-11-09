Свердловская область опустилась в рейтинге самых болеющих коронавирусом регионов, но пациентов стало больше

Свердловская область опустилась на 10-ю строчку в списке регионов России с самым большим суточным приростом числа заболевших коронавирусом. За последние 24 часа, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19 в стране, диагноз подтвердился у 297 жителей Среднего Урала. Всего с момента начала распространения инфекции заразились 38 776 человек.

За последние сутки подтверждена смерть восьми человек от коронавируса в Свердловской области, в списке жертв – уже 839 человек. Выписаны из больниц 302 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.20

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