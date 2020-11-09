Зеленую Рощу не сдадут до конца ноября

Администрация Екатеринбурга все еще не подписала акты приемки реконструкции Зеленой Рощи, несмотря на то, что ранее анонсированный срок сдачи работ – 23 октября. Подрядчик открыл парк для посетителей, хотя де-юре он еще является строительной площадкой, сообщили «Новому Дню» в мэрии.

«Контракт истекает в конце ноября, несмотря на то, что ранее подрядчик говорил, что завершит работы 23 октября. Мы видим, что некоторые работы там еще продолжаются, но не можем предъявлять никаких претензий, поскольку срок по контракту еще не вышел», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.20

В УрФО новый полпред – бывший глава минстроя. / Свердловская область опустилась в рейтинге самых болеющих коронавирусом регионов, но пациентов стало больше. / Путин подписал указ об отставке полпреда УрФО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»