В Екатеринбурге ищут пропавшего бизнесмена в татуировках и с прядью седых волос (ФОТО)

Следственный комитет ищет без вести пропавшего предпринимателя Александра Соломеина 1995 г.р. Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, вечером 31 июля 2020 года мужчина вышел из дома № 52/2 на улице Уральской и ушел в неизвестном направлении. Где он, неизвестно до сих пор.

На пропавшем были светлые замшевые кеды, он был одет в светлые джинсы, чёрную футболку, чёрную толстовку, светлую кепку. Особые приметы: на предплечье и запястье левой руки татуировки в виде цветных атрибутов, на предплечье правой руки – в виде когтей животного, на запястье правой руки – иероглифов, на левой ноге – чёрно-белого алмаза. На голове с правой стороны – прядь седых волос, на сгибе левой руки – шрам. Следствие просит всех, кто что-то знает о пропавшем, позвонить по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 375-17-45 либо по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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