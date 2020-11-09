Пациентов с пропавшими симптомами коронавируса отправляют в пункты временного содержания. Сколько таких людей, никто не знает

В Свердловской области около полутора недель назад министр здравоохранения Андрей Карлов разрешил отправлять на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом, у кого пропали симптомы и стабилизировалось состояние, но еще не пришли отрицательные тесты. Часть людей отправляют по домам, если у них есть возможность изолироваться от близких и не заразить их, часть – в бывшие обсерваторы, ныне пункты временного содержания. В их числе, например, центр реабилитации «Озеро Чусовское», санаторий «Курганово», санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге на Эльмаше, санаторий «Руш» в Нижнем Тагиле. Те пациенты, которых перевели в бывшие обсерваторы, рассказывают, что в помещениях, приспособленных под палаты, находится очень много людей, часто мужчины и женщины размещаются на соседних койках, а медперсонала не хватает.

«Сейчас я нахожусь в обсерваторе, куда я поехал в надежде хоть на какую-то реабилитацию, учитывая объем поражения легких и среднетяжелое течение пневмонии. Однако нам запрещено покидать здание и гулять в лесу и у озера. На мою просьбу выдать теплые вещи, чтоб дышать хотя бы на балконе, отказали. Разрешено лишь ходить по этажу. Вообще все это «Чусовское озеро» – ужасный пережиток совка и необъяснимых ограничений, поэтому, если у вас будет шанс избежать обсервации – воспользуйтесь им», – написал в своем фейсбуке адвокат Алексей Бушмаков.

В оперативном штабе в ответ на запрос «Нового Дня» сообщили, что на сегодняшний день для размещения пациентов, чье состояние стабилизировалось, но кто еще не получил отрицательных тестов (по правилам, выздоровевшим считается человек с двумя отрицательными тестами подряд), в Свердловской области есть 645 коечных мест. «Ситуация со свободными местами в пунктах временного содержания достаточно быстро меняется, так как пациенты с легкими симптомами, как правило, быстро справляются с заболеванием либо к концу болезни получают отрицательные тесты. Мониторинг и корректировка такого коечного фонда ведется несколько раз в сутки», – сказали в оперштабе.

Там не смогли сказать, сколько точно сейчас находится людей в таких пунктах, но отметили, что свободно около 30% коек. То есть занято должны быть примерно 2 150.

Напомним также, что в регионе развернуто около 9,5 тысячи коек для лечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым коронавирусом в медучерждениях, занято порядка 85% из них (по данным на 6 ноября, опубликованным аппаратом полпредства в УрФО).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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