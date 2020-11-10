В Екатеринбурге пропали двое детей (ФОТО)

В Екатеринбурге со вчерашнего дня ищут двоих детей – потерялись мальчики 8 и 13 лет. Поиск ведет отряд «Лиза Алерт». Координатор отряда Светлана уточнила «Новому Дню», что мальчики пропали на Уктусе, в районе ТЦ «Глобус». Их родители написали заявление в полицию. Всех, у кого есть информация о том, где находятся дети, просят сообщить по телефонам 88007005452 или 112, поисковикам также нужна помощь волонтеров.

Приметы пропавших:

– Кирилл Григорьев, 13 лет: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы черные, короткие, глаза карие. Был одет в синюю куртку с белым капюшоном красными рукавами, черные спортивные брюки, черные ботинки, синюю шапку;

– Александр Зырянов, 8 лет: рост 125 см, нормального телосложения, волосы черные, короткие, глаза карие. Был одет в светло-желтую куртку на молнии, черные утепленные брюки, черные ботинки, черную шапку.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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