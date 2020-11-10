Под Асбестом в ДТП погибла 19-летняя девушка

Минувшим вечером на дороге между Асбестом и поселком Малышева случилось ДТП, в котором погибла 19-летняя девушка. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, она была на переднем сиденье ВАЗ-2112. Водитель машины не выбрал безопасную скорость движения, автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу, где ехал ГАЗ-2705. Машины столкнулись.

«Удар пришелся на переднюю пассажирскую дверь. Серьезные травмы получили водитель – у него открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы и ушибы, и еще одна пассажирка, 18-летняя девушка, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, – у нее открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные ушибы. Оба пострадавших госпитализированы», – сказали в пресс-службе ГИБДД области.

Выжившая пассажирка автомобиля рассказала, что водитель начал разгоняться, при этом она просила его сбавить скорость. Освидетельствование показало, что он был трезв, как и водитель «газели». «Водитель ВАЗ имеет стаж управления 6 лет, к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В момент ДТП состояние проезжей части – мокрый асфальт, осадков не было», – уточнили в Госавтоинспекции.

Там также рассказали, что в «газели», помимо водителя находились три пассажира. Вместе они возвращались в поселок с работы. Никто из них травм в результате ДТП не получил, все были пристегнуты ремнями безопасности.

Екатеринбург, Елена Сычева

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