Мастера Екатеринбурга и области переведут больным детям выручку с тату-марафона

С 20 по 22 ноября в Екатеринбурге пройдет IV благотворительный «Тату-марафон» – мастера города и области перечислят выручку за три дня областной детской клинической больнице № 1.

«Мы, тату-студия «Субкультура», как организаторы и идеологи марафона, ставим перед собой две задачи – в первую очередь, конечно, помощь детям. И, одновременно с этим, нами движет желание показать обществу, что во всей России татуировщики и их клиенты – это не странные люди в «наколках», как думает большинство, но добрые, открытые парни и девушки, отцы и матери, которым небезразличны судьбы детей, – рассказали организаторы на странице в соцсети. – Наш благотворительный марафон сотрудничает с ОДКБ № 1 официально, напрямую, без участия каких-либо фондов и не преследует никаких коммерческих целей. Все организационные расходы несутся непосредственно организаторами за свой счёт. Все собранные средства, до последнего рубля, расходуются на закупку медицинского оборудования и необходимых средств для ОДКБ №1».

По итогам трех проведенных марафонов было собрано более 400 тысяч рублей. Все вырученные средства пошли на помощь отделению паллиативной медицины. В этом году деньги будут направлены на закупку необходимого медицинского оборудования и средств для детского хосписа.

Как говорят сами организаторы, условия участия в марафоне просты, любой желающий может помочь детям: «Если вы хотите сделать татуировку, просто запишитесь на сеанс к мастеру-участнику, и те деньги, которые вы заплатите за его работу, пойдут на благое дело. Если вы тату-мастер – напишите организаторам и участвуйте в акции. Если вы готовы просто сделать пожертвование – будем очень признательны, что вы участвуете в одном деле с нами».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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