Статистика: каждый день от коронавируса умирают восемь свердловчан

Согласно официальной статистике, в течение последней недели – с 3 ноября каждый день в Свердловской области от коронавируса умирает восемь человек. Таковы данные информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19. Исключением стало только 5 ноября, в этот день коронавирус унес жизни семи человек. Сегодня в официальную статистику также включили восемь смертей от Covid-19. За весь период с начала распространения инфекции в регионе умерли 847 человек.

Зараженных по-прежнему почти три сотни. За последние сутки, по информации ИЦК, диагноз подтвержден еще у 294. По этому показателю Свердловская область находится на десятом месте в стране. Впереди – Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Нижегородская, Архангельская области, Красноярский край, Карелия, Воронежская и Ростовская области. За весь период с конца марта на Среднем Урале заразились 39 070 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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