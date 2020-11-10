Уральские ученые тестируют новые лекарства от осложнений после коронавируса

Институт органического синтеза Уральского отделения Российской академии наук участвует в разработке препаратов нового поколения для лечения социально значимых болезней – в том числе коронавирусной инфекции. Сейчас наибольшее внимание уделяется созданию лекарств, которые помогут бороться с осложнениями, вызванными вирусами, сообщил сегодня на пресс-конференции директор института и председатель УрО РАН Валерий Чарушин. Работа ведется совместно с Волгоградским медицинским университетом.

«Уже известно, что после инфицирования коронавирусом возникают такие нежелательные явления, как цитокиновый шторм – это отклонение в поведении иммунной системы, и тромбоэмболия. Фактически они становятся причиной смертности и тяжелого протекания болезни. Мы уже заняты тестированием веществ, которые могли бы эффективно воздействовать на эти нежелательные факторы. Само по себе распространение коронавируса порождает огромное количество проблем. Проект «Медицинская химия» направлен и на борьбу с онкологическими и нейродегенеративными заболеваниями, при которых Covid-19 также протекает тяжело. Так что все это связано. Исследованиями сейчас занимаются восемь институтов, в проект вовлечены около 100 ученых, это огромный коллектив. Я надеюсь, что в течение трех лет мы получим ощутимые результаты», – рассказал Валерий Чарушин.

Он также напомнил, что Российский федеральный ядерный центр в Снежинске получил федеральный грант в размере 100 миллионов рублей на математическое моделирование распространения вирусов, в том числе Covid-19. Отметим, что весной ученые РФЯЦ – ВНИИТФ смогли достаточно точно предсказать, как будет развиваться эпидемия в Нью-Йорке. После чего их расчетами заинтересовались в российском правительстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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