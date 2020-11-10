В Кольцово украли единорога (ФОТО)

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении москвички, укравшей игрушечного единорога в аэропорту Кольцово.

Как сообщили сегодня в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, 26-летняя девушка похитила с витрины белую мягкую игрушку-единорога из натурального меха стоимостью 12 тысяч рублей в магазине аэропорта и улетела в столицу. Пропажу сразу заметила продавец. Сотрудники транспортной полиции по ориентировке задержали ее, как только самолет приземлился в Шереметьево – игрушка была обнаружена в ее сумке. По словам злоумышленницы, единорог ей сильно понравился, поэтому она его и украла.

Материалы с утвержденным прокурором обвинительным актом по статье 158 УК РФ «Кража» направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Анна Темрук

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