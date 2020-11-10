Covid-чемоданчик. Что приготовить на случай госпитализации пациенту с коронавирусом

В Свердловской области развернуто уже почти 10 тысяч коек для лечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением коронавируса и пневмонии в больницах, однако поток людей, кому нужна помощь медиков, не становится меньше. Несмотря на увеличение спецмест и на то, что минздрав региона разрешил выписывать домой или в обсерваторы тех, чье состояние стабилизировалось, но они еще не получили отрицательные тесты, свободны лишь около 15% коек. Из-за загруженности медиков госпитализации приходится ждать часами, часто – не в самых комфортных условиях для человека, особенно болеющего. «Новый День» собрал рекомендации медиков, что взять с собой в больницу или положить в сумку родным, которых госпитализируют.

1. Вода и еда

Лучше всего положить в сумку пару сэндвичей, какие-то фрукты, например, пару бананов, смесь орехов и сухофруктов, протеиновый батончик или шоколад, чтобы быстро утолить голод. Часто госпитализации приходится ждать несколько часов в приемном покое, где нет еды, нередко больных забирают ночью, когда с последнего приема пищи прошло уже много времени, когда случится следующий, неизвестно. А вот кисломолочные продукты брать с собой в медучреждения запрещено.

То же самое с водой. В большинстве случаев достать ее будет неоткуда, хотя благотворители и спонсоры развозят по медучреждениям кулеры и бутилированную воду, не факт, что ее хватит на всех. Поэтому термокружка с чаем или бутылка воды пригодится особенно.

2. Средства гигиены

В ковидных госпиталях есть проблема со средствами гигиены, поэтому в Covid-чемоданчик не лишним будет положить туалетную бумагу, влажные салфетки, одноразовые сидения для унитаза. Также имеет смысл взять с собой жидкое мыло и полотенце для рук.

3. Сотовый телефон с зарядным устройством и power-банк или книга

Весьма вероятно, что в ожидании госпитализации придется провести несколько часов, как и, к примеру, в очереди на КТ, поэтому power-банк может пригодиться.

4. Защитные маски

Несмотря на то, что вы уже заразились коронавирусом и бояться инфицирования вроде бы не стоит, медики рекомендуют взять с собой маски для защиты органов дыхания. Во-первых, это снижает риск заражения медработников, маску стоит надеть, например, когда пациент выходит в коридор или когда в палату заходит врач (такие рекомендации дают, например, медики ОДКБ № 1). Во-вторых, нельзя исключать, что кто-то из пациентов может быть заражен не только коронавирусом, но и другим острым респираторным заболеванием, например, гриппом или ОРВИ, и поберечь себя при выходе в места общего пользования тоже стоит.

5. Личные вещи

Ко всему вышеперечисленному нужно добавить и те вещи, которые обычно требуются человеку в больнице, – пижама или халат, нижнее белье, тапочки, зубная щетка и паста, расческа, шампунь, кружка, и так далее. Если пациент постоянно принимает какие-то лекарственные препараты или витамины и минералы, не связанные с лечением коронавируса, их тоже нужно взять.

Важно иметь в виду, что передачи в ковидные госпитали не запрещены – но только в одну сторону. Родственники смогут собрать необходимые вещи или продукты питания и привезти их в больницу, а медики передадут их пациенту. А вот доставку пиццы или роллов придется отложить до выздоровления и отправки домой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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