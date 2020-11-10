Уральца с шизофренией лишили водительских прав

Прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила лишила мужчину водительских прав из-за медицинских противопоказаний.

«По итогам проверки прокуратуры был найден водитель, страдающий тяжелым психическим расстройством в форме хронической параноидной шизофрении. При этом мужчина имел право на управление: легковыми автомобилями, небольшими и средними грузовиками, мопедами, трициклами и квадроциклами», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура в отношении мужчины направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила административный иск о лишении прав. «Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Судебное решение вступило в законную силу. В настоящее время водитель лишен права управления транспортными средствами», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Нижний Тагил, Марина Симбирятина

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