Популярность запроса «не чувствую запахи» с апреля выросла в 20 раз

Жители Екатеринбурга в октябре в 20 раз чаще забивали в поисковики фразу «не чувствую запахи», чем в апреле. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Wordstat».

Отметим, что в большинстве регионов России популярность этого запроса в поисковых системах также выросла. В целом по стране пользователи интернета вбивали эту фразу в октябре чаще примерно в 6,5 раза, чем в апреле.

Екатеринбург, Елена Сычева

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