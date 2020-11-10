«Уральские авиалинии» снова начали переоборудовать самолеты под грузы

Авиакомпания «Уральские авиалинии» на фоне падения сезонного спроса на пассажирские рейсы вновь возобновила программу грузовых перевозок. Как сообщили в пресс-службе компании, восемь самолетов уже были переоборудованы для этой цели. До конца ноября подобные модификации будут выполнены еще на трех лайнерах.

Пассажиропоток на рейсах «Уральских авиалиний» до сих пор не восстановился до показателей 2019 года. В октябре авиакомпания перевезла 578 718 пассажиров, или 66% от аналогичного периода прошлого года. Полеты внутри страны совершили более 412 тысяч человек, на международных рейсах было перевезено 166,5 тысяч человек.

Всего с начала года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались свыше 5 миллионов пассажиров, что составляет 61% от показателей 2019 года.

Напомним, из-за пандемии коронавируса с конца марта были закрыты все воздушные границы. С 1 августа Россия частично восстановила авиасообщение с некоторыми странами, но полеты до сих пор проходят с ограничениями.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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