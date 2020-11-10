Стали известны дата и место боя Штыркова и Исмаилова

Стали известны точная дата и место проведения поединка уральского бойца Ивана Штыркова, который представляет команду «Архангел Михаил», и дагестанского спортсмена Магомеда Исмаилова. Встреча состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене». Изначально планировалось, что бой пройдет 12 числа.

«Мы сдвинули запланированную дату турнира ACA 115 на один день. Уверен, что сенсационное противостояние Лысого Хищника против Уральского Халка станет одним из самых резонансных в ММА и будет логично, чтоб такое событие пройдет в Москве. Мы приложим максимальные усилия к тому, чтобы согласовать присутствие зрителей на турнире, пусть и в ограниченном количестве», – заявил президент лиги АСА Алексей Яценко.

Екатеринбург, Москва, Елена Сычева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 10.11.20

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