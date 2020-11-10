Треть мест в свердловских больницах уже отданы под ковид

В Свердловской области количество коек для лечения пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса уже превысило 10 тысяч. Об этом сегодня на брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков. Он уточнил, что всего в медучреждениях региона 30 тысяч мест. «То есть треть примерно работает по теме коронавируса, все остальные – это неотложная и плановая помощь, от которой мы не отказывались, но в некоторых направлениях нам придется ограничить, но не жизненно важные», – сказал Креков.

Он уточнил, что часть коек не отдают для больных, поскольку это «неприкосновенный запас». «Мы держим примерно 1,5 тысячи коек на случай вспышечных явлений», – отметил он.

По информации уральского полпредства, на 10 ноября в Свердловской области свободны 1 476 коек. Это примерно 15% от всех развернутых для лечения пациентов с коронавирусом мест. При этом свердловчане сообщают, что размещения в палату приходится ждать часами, а некоторых пациентов просят написать отказ от госпитализации. Ранее глава минздрава региона Андрей Карлов издал указ, который позволяет выписывать из больниц пациентов, чье состояние стабилизировалось, но им еще не пришли отрицательные тесты – такие больные могут отправляться домой или в пункты временного размещения.

«У нас больше болеют люди старшего возраста, стало больше людей на ИВЛ, но у нас есть солидный запас аппаратов, закупки были сделаны еще в прошлый раз, тут мы проблем не видим. У нас возросло количество больных средней степени тяжести. В пределах 400-500 человек находятся в местах временного размещения», – сказал Креков. Ранее в оперштабе сообщали «Новому Дню», что в пунктах временного размещения, которые устроены на базе санаториев и центров реабилитации, находится большее число людей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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