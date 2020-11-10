Власти пообещали увеличить число работников кол-центров по коронавирусу в поликлиниках

В Свердловской области будет увеличено число работников кол-центров, в том числе – в каждом поликлиническом отделении. Об этом заявил сегодня на брифинге вице-губернатор региона Павел Креков. По его словам, «в каждом учреждении будут добавлены телефоны, которые будут работать с гражданами». «Как подкрепления во все поликлиники подойдут студенты медицинских учебных заведений», – отметил он.

По словам чиновника, на телефоны посадят учащихся медколледжей и студентов младших курсов УГМУ. «Почти ежедневно прорабатываем вопрос с университетом», – отметил он.

Также Креков заявил, что службы скорой медпомощи и амбулаторные звенья «фиксируют большое количество необоснованных вызовов».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

Медики из красных зон, врачи скорой и учителя – в ноябре начнется вакцинация от коронавируса. / Вице-губернатор рассказал, закроют ли рестораны и где разрешат встречать Новый год. / Креков: на этой неделе пациентам с коронавирусом начнут выдавать бесплатные лекарства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»