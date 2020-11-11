Екатеринбург вошел в топ-10 городов России с самыми конфликтными жителями

Екатеринбург вошел в топ-10 городов России, где живут самые конфликтные люди. Таковы итоги опроса, проведенного в ноябре этого года Zoom Market. Жителям разных городов России задавали пять вопросов: часто ли вы сознательно избегаете конфликтов? Считаете ли вы, что свою правоту необходимо отстаивать в любой ситуации? Вы часто ругаетесь с незнакомыми людьми? Где чаще всего вы ругаетесь? Вы можете назвать себя конфликтным человеком?

В итоге первая тройка выглядит так: Челябинск, Краснодар, Пермь. На четвертой позиции оказалась Махачкала, а на пятой и шестой – Тольятти и Омск, на седьмой, восьмой и девятой – Ростов-на-Дону, Уфа, Брянск, а десятку замкнул Екатеринбург. Санкт-Петербург очутился по итогам опроса на 18-й позиции, а Москва – на 25-й.

По данным опроса, 56% россиян, попавших в выборку, указали, что часто сознательно избегают конфликтов, 31% опрошенных считают, что свою правоту необходимо отстаивать в любой ситуации, а 19% признались, что им часто приходится ругаться с незнакомыми людьми. Чаще всего (37%) россияне ругаются с незнакомыми людьми, управляя транспортным средством, в общественном транспорте (29%), в магазинах и на рынках (23%), в различных бюджетных учреждениях (7%), а также с соседями (4%). На последний прямой вопрос – «считаете ли вы себя конфликтным человеком?» – только 9% опрошенных россиян ответили утвердительно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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